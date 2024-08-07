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Правительство Тюменской области обнародовало цены на наркотические средства

URA.RU: правительство Тюменской области выложило прайс на запрещенные вещества

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Shutterstock

Правительство Тюменской области опубликовало на официальном сайте список с ценами на запрещенные вещества. Об этом пишет URA.RU.

В материале отмечается, что в распоряжении журналистов оказался документ, подтверждающий информацию об обнародовании прайса на наркотические средства. По данным агентства, администрация региона выложила названия запрещенных веществ и их стоимость.

«Средние розничные цены за один условный грамм наркотического средства на «черном рынке» Тюменской области в 2023 году составили», — говорилось в списке, после чего перечислялись конкретные наименования.

Авторы статьи уточнили, что прайс был обнародован в виде отчета. При этом в правительстве региона ситуацию пока никак не комментировали.

7 августа в Санкт-Петербурге осудили 39-летнюю гражданку Молдавии и Румынии Мариану Тивалт за сбыт 60 кг наркотических средств. Как рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, женщину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следователи установили, что в 2021 году сожитель иностранки и его друзья попросил Тивалт выполнить работу в Санкт-Петербурге. Мужчина является гражданином Албании, а его знакомые находятся на территории Италии и имеют отношение к незаконному обороту наркотических средств на территории Европейского союза и РФ. По словам Лебедевой, женщина была в курсе, что просьба ее приятеля связана с провозом запрещенных веществ.

Ранее в Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотическим средством, спрятанным в булке.

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