Ленинградская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Тelegram-канале.

«В помощь Курской области Ленинградская направит строителей и медиков», — написал глава региона.

Он уточнил, что поручил зампреду правительства по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому и председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову срочно связаться с коллегами из Курска для предметного обсуждения необходимой помощи.

До этого стало известно, что власти Санкт-Петербурга отправят врачей в Курскую область для помощи пострадавшим от обстрелов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Он также заявил о готовности принять детей из Курской области в Санкт-Петербурге.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».