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Петербурженку, обвиняемую в похищении ребенка сожителя, отправили под стражу

В Петербурге арестовали обвиняемую в похищении младенца

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Depositphotos

Петербурженке, которую обвинили в похищении пятимесячного ребенка, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Суд отправил 19-летнюю девушку под стражу, где она пробудет до 4 октября текущего года.

Известно, что россиянке предъявили обвинение сразу же после того, как задержали.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга несколько дней назад. Мать младенца оставила его с отцом и уехала к родителям. Спустя час она вернулась, но обнаружила своего ребенка дома, а мужчина не смог объяснить, что произошло.

Тем временем местный житель заметил пропавшего на лестничной клетке. Выяснилось, что там его оставила 19-летняя возлюбленная отца ребенка. Младшего члена семьи госпитализировали с признаками ОРВИ.

Подозреваемую задержали. Известно, что в этот момент она была в состоянии наркотического опьянения. Мать и отец пострадавшего разведены.

Ранее в Ногинске мужчина угрожал бывшей расправой и хотел похитить их ребенка.

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