В России объяснили лишение сана священников за отказ читать «молитву о победе»

Случаи, когда российских священников лишают сана и вводят запрет на служение якобы за отказ молиться о победе, могут быть связаны с разными причинами, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Об этом ИА Регнум рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, такая ситуация складывается не из-за того, что священнослужители отказались читать именно эту молитву, а из-за того, что существуют определенные правила. Он подчеркнул, что такие последствия возможны и в случае отказа читать любую другую молитву.

«Есть молитва, она, на мой взгляд, очень такая глубокая и важная. И есть понятие церковной дисциплины, есть понятие канонических прещений, где всегда четко ясно, что за что. В нашей современной Русской церкви это может быть действительно запрет на служение, лишение сана, другие канонические прещения», — сказал Легойда.

В начале июля сообщалось, что в Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать «молитву о победе». Протоиерей Каинской епархии в городе Куйбышев Новосибирской области Вадим Перминов в сане почти 30 лет. По словам мужчины, один из прихожан донес на него за отказ читать молитву якобы по личным убеждениям. После этого священника вызвал к себе архиерей.

Ранее Патриарх Кирилл лишил сана священника, посетившего СВО.