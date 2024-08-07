Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей

В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 млн рублей за шесть дней

close
100%
Depositphotos

В Москве пожилой мужчина шесть дней общался с мошенниками и отдал им почти 83 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, неизвестные связались с москвичом и представились ему сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Один из злоумышленников позвонил пенсионеру по видеосвязи и показал якобы удостоверение для убедительности. Мошенники убедили пожилого мужчину, что с его счетов кто-то пытается снять средства и взять на него кредиты.

Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионер стал переводить деньги на «безопасные счета». Так он совершил 90 переводов, отдав мошенникам более 82,8 млн рублей. Позже аферисты начали интересоваться ценностями, которые есть у мужчины, и тогда москвич понял, что его обманывают.

Ранее россиянка решила помочь матери и отдала мошенникам часть сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами