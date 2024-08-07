Московский пенсионер шесть дней общался с мошенниками и лишился почти 83 млн рублей

В Москве пожилой мужчина шесть дней общался с мошенниками и отдал им почти 83 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, неизвестные связались с москвичом и представились ему сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Один из злоумышленников позвонил пенсионеру по видеосвязи и показал якобы удостоверение для убедительности. Мошенники убедили пожилого мужчину, что с его счетов кто-то пытается снять средства и взять на него кредиты.

Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионер стал переводить деньги на «безопасные счета». Так он совершил 90 переводов, отдав мошенникам более 82,8 млн рублей. Позже аферисты начали интересоваться ценностями, которые есть у мужчины, и тогда москвич понял, что его обманывают.

Ранее россиянка решила помочь матери и отдала мошенникам часть сбережений.