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Москалькова на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион

Москалькова находится на связи с курским омбудсменом по ситуации в приграничье

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории сел», — сказала Москалькова.

По ее словам, сейчас в регионе ведется массовое отселение. По этому вопросу Москалькова постоянно находится на связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области Владимиром Фирсовым. Опыт Белгорода применят для оказания помощи пострадавшим жителям региона.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

7 августа министерство обороны страны заявило, что российские военные и сотрудники Федеральной службы безопасности всю ночь ликвидировали формирования ВСУ в приграничных районах. В результате украинские войска потеряли до 290 бойцов и 50 единиц техники, включая семь танков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила поддержку жителям Курской области.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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