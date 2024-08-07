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В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков во время дневного ливня на западе

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков во время дневного ливня на западе города. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«На западе столицы зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Меньше чем за час в отдельных районах выпало до 17 миллиметров осадков, это свыше 20% от месячной нормы», — сообщили представители ведомства.

В связи с сильными дождями бригады «Мосводостока» ведут работы по открытию водоприемных решеток — в данный момент основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Синоптики считают, что в российской столице сохранятся дожди с грозами и ливни до конца дня.

До этого на юге столицы за несколько часов выпало до 30% месячной нормы осадков.

В публикации отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировали на юге Москвы. В Южном административном округе выпало до 23 мм осадков, в Юго-Западном — до 15 мм, в Юго-Восточном — до 14 мм.

Ранее жителям и гостям Москвы рассказали, когда ждать прихода классического «бабьего лета».

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