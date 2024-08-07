Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» провели уборку в самом северном городе России

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» провели уборку в самом северном городе России

close
100%
Чистая Арктика

90 волонтеров вышли на уборку береговой зоны города Певек Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

К волонтерам из Москвы, Новосибирской и Мурманской областей, Красноярского края, Республик Крым и Карелия присоединились работники плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» (проект «Росатома»), представители Росгвардии и МЧС, а также местные жители.

Они очистили прибрежную зону от металла и отходов, оставшихся от недавно построенных очистных сооружений и сноса старых зданий. В этом месте располагаются плавучая атомная теплоэлектростанция, арктический центр МЧС и приют для бездомных животных.

За время уборки волонтеры собрали 40 м3 твердых коммунальных отходов и 85,5 тонны металлолома.

10 августа пройдут уборки в Анадыре. Добровольцы приведут в порядок территорию напротив водохранилища на реке Казачка.

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» не первый год очищают Чукотку от металлолома и прочего мусора. В 2023 году добровольцы провели уборки рядом с селом Биллингс, на побережье Чаунской губы и на метеостанции «Глубокая». В общей сложности они собрали более 25 тонн мусора.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами