Волонтеры проекта «Чистая Арктика» провели уборку в самом северном городе России

90 волонтеров вышли на уборку береговой зоны города Певек Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

К волонтерам из Москвы, Новосибирской и Мурманской областей, Красноярского края, Республик Крым и Карелия присоединились работники плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» (проект «Росатома»), представители Росгвардии и МЧС, а также местные жители.

Они очистили прибрежную зону от металла и отходов, оставшихся от недавно построенных очистных сооружений и сноса старых зданий. В этом месте располагаются плавучая атомная теплоэлектростанция, арктический центр МЧС и приют для бездомных животных.

За время уборки волонтеры собрали 40 м3 твердых коммунальных отходов и 85,5 тонны металлолома.

10 августа пройдут уборки в Анадыре. Добровольцы приведут в порядок территорию напротив водохранилища на реке Казачка.

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» не первый год очищают Чукотку от металлолома и прочего мусора. В 2023 году добровольцы провели уборки рядом с селом Биллингс, на побережье Чаунской губы и на метеостанции «Глубокая». В общей сложности они собрали более 25 тонн мусора.