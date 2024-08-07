Боец СВО попросил забрать у детей квадроциклы и передать их военным

Участник специальной военной операции (СВО) из Татарстана обратился с линии соприкосновения к родителям, которые покупают своим детям квадроциклы и питбайки, и призвал передать эти транспортные средства для нужд военных. Видео с бойцом опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На записи мужчина в армейской форме и маске, представившийся как оператор БПЛА 200-й бригады, выразил обеспокоенность участившимися в его родном регионе случаями травмирования на дорогах «тех, кто должен прийти нам на смену» — так боец назвал детей — с участием питбайков и квадроциклов. Боец призвал передать «опасные игрушки» для выполнения задач на СВО.

«Мы используем для подвоза боеприпасов, продовольствия, адаптации личного состава. В условиях современных высокоинтенсивных боевых действий, когда каждая секунда на счету, и грузовые машины не живут на линии соприкосновения дольше одного выезда, такие средства передвижения жизненно необходимы. Берегите своих детей, лучше помогите фронту, ведь мы тоже чьи-то дети», — заключил автор видео.

Он подчеркнул, что каждый питбайк, квадроцикл и комплектующие в ним — это спасенная жизнь.

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