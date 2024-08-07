Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец СВО попросил забрать у детей квадроциклы и передать их военным

Боец СВО из Татарстана призвал забрать у детей квадроциклы и передать их военным

close
100%
Телеграм-канал «Жесть Казани»

Участник специальной военной операции (СВО) из Татарстана обратился с линии соприкосновения к родителям, которые покупают своим детям квадроциклы и питбайки, и призвал передать эти транспортные средства для нужд военных. Видео с бойцом опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На записи мужчина в армейской форме и маске, представившийся как оператор БПЛА 200-й бригады, выразил обеспокоенность участившимися в его родном регионе случаями травмирования на дорогах «тех, кто должен прийти нам на смену» — так боец назвал детей — с участием питбайков и квадроциклов. Боец призвал передать «опасные игрушки» для выполнения задач на СВО.

«Мы используем для подвоза боеприпасов, продовольствия, адаптации личного состава. В условиях современных высокоинтенсивных боевых действий, когда каждая секунда на счету, и грузовые машины не живут на линии соприкосновения дольше одного выезда, такие средства передвижения жизненно необходимы. Берегите своих детей, лучше помогите фронту, ведь мы тоже чьи-то дети», — заключил автор видео.

Он подчеркнул, что каждый питбайк, квадроцикл и комплектующие в ним — это спасенная жизнь.

Ранее у жителя Тобольска конфисковали элитный Porsche для отправки в зону СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами