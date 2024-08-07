Диетологи раскрыли влияние одиночества на пищевое поведение

Одиночество влияет на формирование у людей вредных пищевых привычек, причем у мужчин и женщин они разные. В будущем такой образ жизни может привести к серьезным заболеваниям, предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Одинокие мужчины начинают есть реже, но обильнее, выпивая в течение дня много кофе с вредными батончиками, отметила врач. На ужин они предпочитают выбирать белково-жировые и углеводные продукты с мясом, фаст-фуд. Такое пищевое поведение, по словам доктора, грозит заболеваниями ЖКТ, желчекаменной и мочекаменной болезнями.

У женщин реже нарушается режим питания, однако они едят значительно больше сладостей, так как именно сахар является для них способом «заесть» одиночество.

«Поэтому у одиноких женщин завтраки все-таки присутствуют, в течение дня они едят овощи, так или иначе потребляют клетчатку. Но при этом происходит достаточно частый прием сладких перекусов», — рассказала Дианова.

Даже с учетом желания вечером отказаться от приема пищи и «подиетить», в течение дня при таком пищевом поведении женщины набирают много калорий, предупредила врач. Это может привести к расстройству пищевого поведения на фоне желания «отыграть» набранные за день калории.

Для предотвращения негативных последствий диетолог посоветовала следить за достаточным количеством овощей в рационе, не заедать эмоции, а также по возможности выбирать менее вредные сладости – пастилу, сухофрукты и другие продукты с натуральным сахаром.

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