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В Подмосковье прошел фестиваль сыра

Более 120 тыс. человек посетили сырный фестиваль в Истре

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Пресс-служба Губернатора Московской области

Более 120 тыс. человек посетили фестиваль сыра в деревне Дубровское округа Истра, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что за время фестиваля со 2 по 4 августа всего было реализовано 60 тонн сыров, 32 тонны молочной продукции и 10 тонн мясных и колбасных изделий.

Фермеры привезли на фестиваль свою продукцию из более чем 50 регионов России, среди которых Крым, Воронежская, Белгородская и другие области.

Московская область была представлена 97 производителями. Также в фестивале приняли участие около 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов.

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