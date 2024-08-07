Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альянс турагентств отреагировал на проблемы застрявших в Анапе россиян

Вице-президент АТА Мкртчян: нельзя лететь на курорт без обратных билетов

close
100%
«Газета.Ru»

Ехать на курортный отдых без обратного билета нельзя. Низкая стоимость перелета в одну сторону не гарантирует, что билеты назад будут по схожим ценам, предупредил в беседе с RT вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что россияне оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты. На август оказались доступны только стыковочные рейсы, стоимость которых скакнула выше 70 тыс. рублей.

«Мой настоятельный совет: ехать на отдых нужно только с билетами туда и обратно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, часто люди видят дешевые билеты в сторону юга, и спешат их приобрести, надеясь, что обратные купят на месте. Возмущения застрявших в Анапе туристов он назвал необоснованными.

«Мы их предупреждали. Специально для них никто поезда ставить не будет», — заключил Мкртчян.

Напомним, в свободной продаже на август остались только билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина и их по приезде встретят на вокзале. Также пассажирам предлагают билеты на стыковочные рейсы за 73,5 тыс. рублей.

Россиянам ранее рассказали о лайфхаках, как действительно сэкономить на покупке авиабилетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами