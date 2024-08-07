Альянс турагентств отреагировал на проблемы застрявших в Анапе россиян

Ехать на курортный отдых без обратного билета нельзя. Низкая стоимость перелета в одну сторону не гарантирует, что билеты назад будут по схожим ценам, предупредил в беседе с RT вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что россияне оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты. На август оказались доступны только стыковочные рейсы, стоимость которых скакнула выше 70 тыс. рублей.

«Мой настоятельный совет: ехать на отдых нужно только с билетами туда и обратно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, часто люди видят дешевые билеты в сторону юга, и спешат их приобрести, надеясь, что обратные купят на месте. Возмущения застрявших в Анапе туристов он назвал необоснованными.

«Мы их предупреждали. Специально для них никто поезда ставить не будет», — заключил Мкртчян.

Напомним, в свободной продаже на август остались только билеты для домашних животных по 2,6 тыс. рублей, при условии, что питомцы путешествуют без хозяина и их по приезде встретят на вокзале. Также пассажирам предлагают билеты на стыковочные рейсы за 73,5 тыс. рублей.

Россиянам ранее рассказали о лайфхаках, как действительно сэкономить на покупке авиабилетов.