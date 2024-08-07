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Казак с позывным «Шквал» отправился в зону СВО

Казак «Шквал»: я намерен отомстить за брата

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Казак разведывательной бригады «Терек» с позывным «Шквал» отправился в зону СВО, сообщается в Telegram-канале «Всероссийской казачье общество».

Как отметил сам боец, он намерен отомстить за погибшего в апреле 2022 года брата-спецназовца.

«Мы работаем на совесть. У нас все получается успешно. Победа неизбежно наступит», — сказал боец.

Ранее военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что 6-я Гвардейская казачья бригада им. М. Платова вплотную подошла к селу Верхнекаменское на Северском направлении.

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