Задолжавший наркоторговцу россиянин жестоко избил его и украл дозу в Подмосковье

В Подмосковье задолжавший клиент жестоко избил наркоторговца и украл дозу. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 июля в городе Пушкино. Мужчина пришел в квартиру к своему знакомому наркоторговцу, чтобы приобрести запрещенные вещества, однако между ними возникла ссора из-за того, что клиент задолжал за предыдущие покупки.

Клиент жестоко избил наркоторговца, нанеся ему тяжелые травмы, забрал наркотики и скрылся. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили нападавшего и задержали его. На допросе мужчина рассказал о произошедшем. Ему предъявили обвинение. Расследование произошедшего продолжается, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее подмосковные полицейские поймали россиянина с двумя килограммами героина.