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Собянин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

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Егор Алеев/РИА Новости

В Курскую область будут направлены врачи из Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей», — написал он.

Чиновник отметил, что они окажут пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, Москва готова принять их на лечение.

Собянин также выразил слова поддержки жителям Курской области.

«Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — подчеркнул он.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готов принять детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных районах РФ.

По данным министерства обороны России, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Минобороны заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах людей из Суджи.

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Атаки на Курскую область
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