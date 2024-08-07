В Сургуте девятилетняя девочка украла в магазине шампанское и оказалась в больнице

В Сургуте школьница украла из магазина пять бутылок шампанского, выпила содержимое и оказалась в больнице. Об этом сообщает портал «Вестник Сургутского района».

Прохожие нашли девятилетнюю девочку на скамейке в нетрезвом состоянии, очевидцы вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в медицинское учреждение и передали информацию в правоохранительные органы.

Как установили полицейские, девочка украла из магазина пять бутылок шампанского и выпила содержимое одной из них. Подробности о состоянии школьницы не сообщаются. Известно, что пострадавшая состоит на учете в органах ПДН, родителям несовершеннолетней грозит административное наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию.

До этого сообщалось, что в Казани двое школьников отравились алкогольным коктейлем. Дети гуляли по торговому центру «Мега» и встретились там с 17-летним приятелем. У старшего товарища при себе оказалось спиртное, приобретенное на розлив в неизвестном месте. Подросток разбавил алкоголь газированным напитком, предложил его детям и те согласились. В результате оба мальчика попали в больницу. Медики диагностировали у обоих отравление неизвестным веществом, дети впали в кому на несколько дней.

Ранее в Воронеже братья напоили четырехлетнего мальчика пивом.