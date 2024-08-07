Столичные предприниматели поддержали участников СВО и жителей новых регионов

Перечисление выручки от продажи своих товаров, а также отправка самих изделий — самые распространенные меры поддержки, которые оказывают столичные предприниматели участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Например, бизнесмен Евгений Чувашов, который производит текстильную продукцию из натуральных тканей, передал в госпитали в зоне СВО более 800 комплектов постельного белья.

Владелица кафе Татьяна Железнякова отправляет в зону боевых действий наборы первой медицинской помощи и необходимые лекарства.

Многие предприниматели тесно сотрудничают с благотворительными фондами, переводя средства на нужды участников СВО. В частности, москвичка Юлия Черных производит свечи ручной работы и перечисляет на благотворительность деньги от их реализации.

Предприниматель Елена Саксина запустила акцию «Снегири», в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы, которые она изготавливает, пошли на закупку снаряжения, в том числе пончо для защиты военнослужащих от тепловизоров.

Отмечается, что социально ответственный бизнес получает торговые места на городских фестивалях.