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В Амурской области мужчина срубил 107 деревьев ради постройки деревянного туалета

Амурчанин снес бульдозером почти 100 деревьев, чтобы построить туалет

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Жителя Зеи будут судить за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

В апреле 41-летний работник золотодобывающей компании сел за руль бульдозера и разровнял площадку на территории Ерофеевского участкового лесничества.

Таким образом мужчина повредил 75 лиственниц, 10 сосен, пять берез и четыре осины, а затем спилил бензопилой еще 13 лиственниц. На допросе он заявил, что из добытой древесины планировал построить туалет.

В результате обвиняемый причинил ущерб свыше 130 тыс. рублей Урушинскому лесничеству. За уничтоженные деревья мужчина заплатил, но все равно предстанет перед судом в ближайшее время.

Ранее в Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину.

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