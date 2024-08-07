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Врачи рассказали, что должны включить в рацион кормящие мамы

Диетолог Дианова: питание кормящей матери должно базироваться на трех принципах

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Питательные вещества в рационе кормящих женщин передаются через грудное молоко ребенку, оказывая влияние на его развитие. По этой причине рацион при грудном вскармливании должен основываться на трех принципах: балансе макро- и микронутриентов, нормальном количестве калорий и регулярности. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Женщине с грудным ребенком важно соблюдать баланс таких веществ, как белки, жиры, углеводы, витамины, а также делать акцент на потреблении минералов и клетчатки. Желательно включить в рацион нежирное мясо, молочные продукты, орехи, рыбу.

«Полиненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе, льняном масле, грецких орехах, а мононенасыщенные жиры – в авокадо и оливковом масле», — пояснила Дианова.

Для восполнения запасов углеводов в организме она призвала добавить в рацион цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые. Важно, чтобы в питании были продукты с высоким содержанием железа, кальция, витамина D и фолиевой кислоты, подчеркнула диетолог.

Напомним, кормящим мамам также категорически запрещено употреблять алкоголь, никотин, а также нужно отказаться от всех сортов лука, чеснока, уксуса, хрена, горчицы, острых специй, редьки, редиса, ароматной зелени, крепкого чая и кофе. Рекомендуется также исключить из рациона продукты с искусственными консервантами и красителями, нельзя есть полуфабрикаты, консервы, колбасные изделия и различные копчености.

Ранее врачи объяснили, как питание кормящей мамы влияет на ребенка.

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