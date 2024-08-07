Турист пропал без вести в Таиланде по дороге в аэропорт

Британский турист пропал в Таиланде перед обратным рейсом. Об этом сообщает Daily Mail.

Саймон Робинсон из Линкольншира должен был вылететь в Великобританию 26 июля, но исчез в Бангкоке. Родственники Саймона утверждают, что его телефонный сигнал пропал как раз в тот момент, когда он подъезжал к аэропорту Суварнабхуми.

В итоге молодой человек так и не сел на свой рейс, и его близкие обратились в посольство Великобритании с просьбой помочь выяснить местонахождение Саймона, а затем попросили помощи в социальных сетях.

2 августа друг пропавшего опубликовал его фотографию и указал, что о нем по-прежнему ничего не известно.

«Вчера был его 27-й день рождения, [мы] все очень обеспокоены», — написал он.

Позже сестра Саймона рассказала, что этим делом уже занимается Интерпол, но она пока не получала никакой дополнительной информации.

Ранее россиянка отправилась в одиночное путешествие по Латинской Америке и была похищена мексиканским картелем.