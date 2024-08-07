Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист пропал без вести в Таиланде по дороге в аэропорт

В Таиланде ищут британского туриста, который пропал в последний день путешествия

close
100%
True Crime - Seeking Justice/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский турист пропал в Таиланде перед обратным рейсом. Об этом сообщает Daily Mail.

Саймон Робинсон из Линкольншира должен был вылететь в Великобританию 26 июля, но исчез в Бангкоке. Родственники Саймона утверждают, что его телефонный сигнал пропал как раз в тот момент, когда он подъезжал к аэропорту Суварнабхуми.

В итоге молодой человек так и не сел на свой рейс, и его близкие обратились в посольство Великобритании с просьбой помочь выяснить местонахождение Саймона, а затем попросили помощи в социальных сетях.

2 августа друг пропавшего опубликовал его фотографию и указал, что о нем по-прежнему ничего не известно.

«Вчера был его 27-й день рождения, [мы] все очень обеспокоены», — написал он.

Позже сестра Саймона рассказала, что этим делом уже занимается Интерпол, но она пока не получала никакой дополнительной информации.

Ранее россиянка отправилась в одиночное путешествие по Латинской Америке и была похищена мексиканским картелем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами