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Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 15

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frank60/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане зарегистрирован еще один случай лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, к данному моменту в Татарстане зарегистрированы 15 случаев заболевания. В пресс-службе отметили, что ЛЗН передается от комаров и не передается от человека. В связи с этим ведомство рекомендует максимально защищать помещения от залета комаров и использовать средства личной профилактики, находясь в природных условиях.

До этого в Волгоградской области выявили три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что двое из заболевших являются жителями Волгограда, еще один – приезжий из Астраханской области.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявлял, что в России важно бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения ЛЗН. Он уточнял, что этой болезнью заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

Ранее была названа причина всплеска лихорадки Западного Нила в России.

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