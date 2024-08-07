В Москве нашли мертвым главу холдинга «Мастертел»

В Москве нашли мертвым генерального директора холдинга «Мастертел» Виталия Езопова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, родные предпринимателя забеспокоились, когда 6 августа он не вышел на работу и не отвечал на звонки. Позже тело бизнесмена обнаружили на кровати в его квартире на Осенней улице. Рядом лежал баллон с надписью «Азот».

Езопов был совладельцем и гендиректором АО «Мастертел» — одного из крупнейших телекоммуникационных провайдеров Москвы и Санкт-Петербурга.

В конце июня сообщалось, что у Езопова возникли разногласия с его партнером, бывшим первым заместителем генерального директора АО «Мастертел» Михаилом Беловым. При этом Белов был наделен широкими полномочиями и де-факто руководил административно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью холдинга.

Предложение Езопова провести аудит послужило триггером для начала враждебных действий со стороны Белова и рейдерского захвата холдинга.

Езопова отключили от всех систем и без его ведома из АО «Мастертел» начали переводить клиентскую базу на технические «пустые» компании. Его также лишили части долей во владении холдинга. Это касается «МТ телеком», оператора сети дата-центров премиального уровня сервиса — «3Дата», облачного провайдера — «Русские облака», оператора связи — «НэтУан Рус», издательства популярного журнала «Цифровой Океан», а также крупнейшей в России компании в сфере приключенческого туризма — RussiaDiscovery.

По данному факту Езопов подал заявление в правоохранительные органы.

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