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Россиянам помогут найти утечки персональных данных

МТС добавила в сервис «Защитник» поиск утечек персональных данных

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Freepik

В сервисе «Защитник» от МТС появилась бесплатная функция поиска утечек персональных данных, сообщает пресс-служба МТС.

С помощью новой функции пользователи могут узнать, какая личная информация утекла из интернет-магазинов, кредитных организаций и других источников.

Новая функция позволит пользователям избежать оформления на себя кредитов или кражу денег мошенниками. По данным МТС, за первые 6 месяцев 2024 года у 83 млн пользователей интернет-сервисов хотя бы раз крали персональные данные, а у почти 20 млн – 2 раза.

«После утечек данных, мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%», — отметил директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Он добавил, что для эффективного противодействия мошенникам необходимо применять комплекс мер, а своевременное уведомление об утечке является одним из важнейших аспектов.

Новая функция «Защитника» уведомит об утечках из сервисов абонента, покажет историю утечек, источник, а также подскажет, что делать в случае утечки.

Сервисом могут воспользоваться все абоненты компании. Подключить его можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

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