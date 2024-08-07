«Чемпионат» поддержал российских теннисисток на Олимпиаде в Париже

«Чемпионат» поддержал российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба портала.

После полуфинального матча в женском парном разряде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков угостил теннисисток мороженым, а на пресс-конференции после финала Андреевой и Шнайдер подарили памятные футболки портала.

Панков отметил, что после первого же матча корреспонденту и теннисисткам удалось быстро найти общий язык.

На турнире у теннисисток появился свой фирменный жест «Дай пять». Сотрудники «Чемпионата» разработали на его основе логотип и добавили придуманные подписчиками никнеймы «МиДи» и «МирриДиана». Именно такие футболки и подарили спортсменкам.

Напомним, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже. В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани.