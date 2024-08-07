Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чемпионат» поддержал российских теннисисток на Олимпиаде в Париже

Мирре Андреевой и Диане Шнайдер подарили памятные футболки «Чемпионата»

close
100%
Чемпионат

«Чемпионат» поддержал российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на Олимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба портала.

После полуфинального матча в женском парном разряде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков угостил теннисисток мороженым, а на пресс-конференции после финала Андреевой и Шнайдер подарили памятные футболки портала.

Панков отметил, что после первого же матча корреспонденту и теннисисткам удалось быстро найти общий язык.

На турнире у теннисисток появился свой фирменный жест «Дай пять». Сотрудники «Чемпионата» разработали на его основе логотип и добавили придуманные подписчиками никнеймы «МиДи» и «МирриДиана». Именно такие футболки и подарили спортсменкам.

Напомним, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже. В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами