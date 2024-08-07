Авторов лучших экскурсий для молодежи отметят премией «Проводники смыслов»

Всероссийский конкурс среди авторов экскурсий для молодого поколения «Проводники смыслов» от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» открыл прием заявок на участие во втором сезоне. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Для участников организуют образовательную программу, посвященная созданию молодежных экскурсионных маршрутов. По итогам конкурса определят 15 победителей.

400 лучших авторских технологических карт экскурсий, доработанных участниками под руководством экспертов, включат в разработку полезных туров для молодежи от программы «Больше, чем путешествие».

К участию приглашаются не только профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, но и краеведы, музейные работники, педагоги и студенты профильных специальностей, блогеры, авторы экскурсионного контента, сотрудники природных парков, авторы приложений, чат-ботов и квест-платформ.

Полуфиналисты и финалисты конкурса станут участниками сообщества «Проводники смыслов», которое развивает программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Обращаясь к будущим участникам конкурса, руководитель программы «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина отметила, что важно создавать новые точки пересечения профессионалов, способных влюблять в Родину, и молодых россиян, которым важно знать, в какой удивительной стране они живут.

Финал конкурса пройдет с 6 по 8 декабря в мастерской управлении «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. Там объявят имена победителей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурса до 30 августа.