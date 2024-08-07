В России предложили ввести алименты для брошенных хозяевами собак

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил обязать хозяев брошенных собак выплачивать алименты. Об этом сообщает 66.ru.

По информации издания, депутат считает, что для решения проблемы беспризорных животных необходимо ввести законодательные меры. Он предложил обязать хозяев выброшенных питомцев выплачивать алименты на их дальнейшее содержание. Отмечается, что на одну собаку в месяц уходит около 10-15 тысяч рублей.

«Нужно зачипировать животное. И когда поймают такую собаку, мы видим, что это выбросил Сидоров. И тогда пусть будет добр за выброшенную собаку выплачивать алименты, компенсацию», — заявил Вегнер, передает 66.ru.

Депутат также уточнил, что сейчас на содержание безнадзорных животных выделяют суммарно около 110 млн рублей в год. При этом для выполнения всех задач желаемый бюджет должен составлять 2 млрд рублей.

Ранее оренбургский депутат потребовал приравнять зоозащиту к экстремизму.