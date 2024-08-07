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Стало известно, что грозит Хабибу Нурмагомедову за неуплату налогов

Юрист Русяев: Нурмагомедову грозит уголовная ответственность за неуплату налогов

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РИА «Новости»

Арест имущества бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может указывать на серьезное нарушение налогового законодательства. Если речь идет о неуплате налогов в крупном размере, то ему может грозить уголовная ответственность, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Арест имущества рассматривается как обеспечительная мера, которая гарантирует возвращение долга – полное изъятие имущества это не подразумевает, объяснил юрист. Под арест у спортсмена попали дом в Дагестане и автомобили премиум-класса.

«Это соответствует принципу соразмерности в исполнительном производстве — арест накладывается на имущество, стоимость которого соответствует размеру задолженности», — пояснил Русяев.

Тот факт, что Нурмагомедов сейчас находится в Дубае, может помешать урегулированию ситуации, считает юрист. По его мнению, лучшим вариантом было бы погашение задолженности и снятие ареста имущества. Далее он мог бы обратиться в суд и попробовать оспорить действия налоговиков. Если же период неуплаты продолжится, в счет долга может пойти имущество бойца.

Напомним, Нурмагомедов задолжал налоговой свыше 300 млн рублей, в связи с чем был наложен арест на его имущество, закрыты несколько фирм, а также заблокированы счета его бойцовского промоушена — Eagle FC. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может стать руководителем клуба РПЛ.

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