Бывшему прокурору Сызрани вынесли приговор по делу о крупной взятке

Бывшему прокурору Сызрани Вадиму Федорину, обвиняемому в покушении на крупную взятку, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что между январем и февралем 2021 года Федорин отправил в полицию материалы для решения вопроса об уголовном преследования руководителей организации, занимающейся оказанием услуг по выдаче медицинских справок.

По данным суда, бывший прокурор собирался помочь директору и учредителю компании помочь избежать ответственности. Он предложил своим знакомым, один из которых работал адвокатом, быть посредниками и передать ему в качестве взятки 3 млн рублей от представителей медицинской организации. Деньги планировать передать через адвоката посредством заключения с ним фиктивного соглашения об юридической помощи. Часть денежных средств в размере 600 тысяч рублей договорились передать под видом аванса, а другую часть после выполнения им обязательств в полном объеме.

В конце июля 2021 года адвокат был в одном из деловых центров города Тольятти и получил от взяткодателя часть денег. Однако довести свой преступный умысел до конца осужденные не смогли, так как их задержали сотрудники ФСБ.

В итоге бывшего гособвинителя приговорили к 10,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей. Адвоката-посредника осудили на 7 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 3 млн рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года. Третий фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей.

Ранее прокурор рассказал, как пойманному на взятках генералу ФТС Дмитрию Мурышову передавали деньги.