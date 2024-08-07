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В Анапе трехлетний мальчик ночью сбежал из дома

В Краснодарском крае нашли трехлетнего мальчика, который ночью пропал из дома

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МВД РФ по городу Анапе

В Анапе сотрудники полиции нашли маленького ребенка, который ночью сбежал из дома и отправился на самостоятельную прогулку. Об этом сообщает пресс-служба городского ОВД.

Трехлетний мальчик выбежал из калитки частного дома по улице Самбурова вечером 6 августа. Взрослые не сразу заметили исчезновение ребенка. После безуспешных попыток самостоятельно найти сына мать обратилась в правоохранительные органы.

К поискам ребенка подключились правоохранители, спустя некоторое время мальчика удалось найти, он бродил по Театральной площади. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, беглеца передали законным представителям.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудник ГАИ нашел на улице двухлетнего ребенка без обуви. Девочка сбежала из дома, пока мать была на работе. Ребенка передали дежурному наряду полиции и поместили в социальное учреждение, в течение нескольких часов удалось разыскать ее мать.

Ранее прохожий заметил голого мальчика на улице российского города.

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