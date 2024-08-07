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Пассажиров заперли в самолете-сауне на два часа

Daily Mail: пассажиров в Лондоне заперли в душном самолете на два часа

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Global Look Press

В Великобритании пассажиры самолета компании Thai Airways провели два часа в запертом салоне, который сравнили с сауной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Люди в лондонском аэропорту Хитроу в течение двух часов находились в самолете, где не работал кондиционер, испытывая панические атаки и с трудом дыша.

В системе кондиционирования воздуха самолета Boeing 777 произошел сбой, из-за чего рейс в Бангкок был задержан на два часа, а затем отменен.

Один из пассажиров рассказал Daily Mail, что условия были «как в сауне». «Нам было жарко, и мы не могли дышать. По крайней мере, в сауне можно уйти, когда захочешь. Это было похоже на пытку», — сказал 26-летний студент Варавалан Максаен из Эксетерского университета.

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