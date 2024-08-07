Россияне оказались заблокированы в Анапе из-за цен на билеты

Российские туристы оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты. Об этом сообщил «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, из-за этой ситуации у отдыхающих нет возможности вернуться домой. В августе доступны только дорогие стыковочные рейсы, стоимость которых более 70 тыс. руб. с человека.

«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тыс. руб. до Москвы с пересадкой в Ростове», — сказала собеседница издания.

Уточняется, что в свободной продаже на август остались только билеты для домашних животных по 2,6 тыс. руб., при условии, что питомцы путешествуют без хозяина и их по приезде встретят на вокзале.

До этого главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров сообщил, что цены на авиабилеты в России могут вырасти на фоне повышения стоимости топлива.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на авиабилеты.