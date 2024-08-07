Депутат из Карелии, назвавшая общественницу «курицей», заплатит ей 70 тысяч рублей

Депутат Заксобрания Карелии Галина Гореликова заплатит за то, что назвала общественницу «курицей». О решении суда сообщает издание «КарелInform».

Валентина Сукотова, глава общественной организации «Заонежье», которую Гореликова оскорбила во время майского заседании ЗС, просила депутата публично извиниться, но суд это требование удовлетворять не стал. Она также запросила 70 тыс. рублей в качестве компенсации и добилась ее.

При этом уточняется, что представитель депутата просила урезать выплату и утверждала, что Гореликова якобы живет на одну пенсию в 21 тыс. рублей. Тем не менее судья ознакомился с финансовой декларацией депутата, согласно которой в 2021 году она заработала больше 3 млн рублей, и обязал ее выплатить Сукотовой всю сумму.

16 мая стало известно, что Гореликова во время заседания оскорбила общественницу, которая села на одно из передних мест, предназначенных для депутатов. Депутат назвала женщину «курицей», а также заявила ей, что она ее «бесит». Глава организации «Заонежье» заявила тогда РБК, что такое поведение считает недопустимым. Она отметила, что пришла на заседание «по делу», а не «за милостыней», поскольку ее организацию беспокоит судьба памятников.

Позднее Гореликова принесла извинение в соцсети, списала все на волнение и призналась, что «сама от себя такого не ожидала». Также сообщалось, что на фоне скандала чиновница сложила полномочия председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, а ее место должен был занять Сергей Усатенко.

Ранее в Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете.