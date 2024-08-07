Полиция сообщила о росте числа мигрантов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург и Ленобласть в период с января по июль 2024 текущего года въехало 404 тыс. иностранных граждан. Это на 27% больше в сравнении с этим же периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ГУ МВД России по региону.

Большая часть приехавших (132 тыс. человек) — граждане Узбекистана. Количество мигрантов из этой страны в 2024 году увеличилось на 6,3% в сравнении с прошлым годом. Из Таджикистана за первое полугодие приехали более 62 тыс. человек, что на 14,6% больше, чем за такой же период 2023 года, из Киргизии прибыло около 22 тыс. человек (рост 12,8%).

Число выехавших из Петербурга и Ленинградской области иностранных граждан в первом полугодии уменьшилось на 19% (до 360 тыс. человек).

До этого сообщалось, что более 46 российских компаний желают трудоустроить более 20 тыс. граждан Таджикистана. Замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири отметила, что в первом полугодии 2024 года число мигрантов, отправившихся в Россию, составило 392 805 человек. В 2023 году за аналогичный период этот показатель составлял 467 247 человек, то есть поток сократился на 15%.

Ранее в Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию.