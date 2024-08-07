Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция сообщила о росте числа мигрантов в Санкт-Петербурге

МВД сообщило о росте числа мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленобласти на 27%

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербург и Ленобласть в период с января по июль 2024 текущего года въехало 404 тыс. иностранных граждан. Это на 27% больше в сравнении с этим же периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ГУ МВД России по региону.

Большая часть приехавших (132 тыс. человек) — граждане Узбекистана. Количество мигрантов из этой страны в 2024 году увеличилось на 6,3% в сравнении с прошлым годом. Из Таджикистана за первое полугодие приехали более 62 тыс. человек, что на 14,6% больше, чем за такой же период 2023 года, из Киргизии прибыло около 22 тыс. человек (рост 12,8%).

Число выехавших из Петербурга и Ленинградской области иностранных граждан в первом полугодии уменьшилось на 19% (до 360 тыс. человек).

До этого сообщалось, что более 46 российских компаний желают трудоустроить более 20 тыс. граждан Таджикистана. Замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири отметила, что в первом полугодии 2024 года число мигрантов, отправившихся в Россию, составило 392 805 человек. В 2023 году за аналогичный период этот показатель составлял 467 247 человек, то есть поток сократился на 15%.

Ранее в Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами