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Мигрант за одну ночь домогался двух женщин и избил одну из них в Петербурге

В Петербурге мигранта обвинили в домогательствах в отношении женщин и избиении

В Петербурге иностранца задержали по подозрению в домогательствах по отношению к женщинам и попытке ограбления с применением насилия. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 5 августа. Пьяный мужчина напал на 25-летнюю женщину в парке «Малиновка» и совершил в ее отношении действия сексуального характера. Позже тот же злоумышленник домогался 51-летней прохожей на проспекте Ударников, а затем попытался отобрать у нее сумку с деньгами. Когда она оказала сопротивление, агрессор ее избил.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы по подозрению в совершении преступлений задержали 33-летнего гражданина Узбекистана. Ему предъявили обвинение, решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Прочие детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Екатеринбурге учителя ОБЖ обвинили в совращении школьницы.

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