Жители Курской области спрятались от ВСУ в подвалах

Жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах родных из обстреливаемых приграничных сел и города Суджи. Соответствующие просьбы люди оставляют в сообществе «Подслушано Суджа» во «ВКонтакте», на что обратила внимание «Лента.ру».

В постах люди оставляют свои контактные данные, чтобы спасти близких. Они также прикрепляют адреса убежищ, из которых с ними связывались родственники.

Из сообщений следует, что со многими людьми в приграничье связи нет уже сутки.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что регион готов принять детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных районах.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее власти Петербурга заявили, что направят медиков в Курскую область.