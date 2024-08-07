Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Курской области спрятались от ВСУ в подвалах

Жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах людей из Суджи

close
100%
t.me/ gubernator_46/Global Look Press

Жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах родных из обстреливаемых приграничных сел и города Суджи. Соответствующие просьбы люди оставляют в сообществе «Подслушано Суджа» во «ВКонтакте», на что обратила внимание «Лента.ру».

В постах люди оставляют свои контактные данные, чтобы спасти близких. Они также прикрепляют адреса убежищ, из которых с ними связывались родственники.

Из сообщений следует, что со многими людьми в приграничье связи нет уже сутки.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что регион готов принять детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных районах.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее власти Петербурга заявили, что направят медиков в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами