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Компанию раскритиковали за выбор сотрудников по китайскому гороскопу

Oddity Central: в Китае компания нанимает сотрудников, руководствуясь китайском гороскопом

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Freepik

Пользователи соцсетей раскритиковали компанию из Китая, которая берет на работу сотрудников, исходя из их знаков зодиака по китайскому гороскопу, пишет Oddity Central.

Компания из Гуанчжоу разместила в интернете объявление о поиске сотрудников в административный отдел. Соискателям нужно было иметь опыт работы на аналогичной должности, а также быть уверенными пользователями офисного программного обеспечения. Однако пользователей соцсетей удивила не сама вакансия, а дополнительное требование.

Отдельной строкой фирма попросила людей не присылать свои резюме, если они родились в год собаки.

«Прием на работу сотрудников, родившихся в год собаки, нанесет ущерб развитию компании, поэтому он особо подчеркивает, что «собачники» не должны подавать резюме», — объяснили в компании.

Такая политика возмутила людей.

«Я всегда думал, что после 35 лет трудно найти работу, но я не ожидал, что мой знак зодиака станет проблемой», — пишут комментаторы.

Ранее в Китае мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить уволиться.

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