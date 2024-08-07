Компанию раскритиковали за выбор сотрудников по китайскому гороскопу

Пользователи соцсетей раскритиковали компанию из Китая, которая берет на работу сотрудников, исходя из их знаков зодиака по китайскому гороскопу, пишет Oddity Central.

Компания из Гуанчжоу разместила в интернете объявление о поиске сотрудников в административный отдел. Соискателям нужно было иметь опыт работы на аналогичной должности, а также быть уверенными пользователями офисного программного обеспечения. Однако пользователей соцсетей удивила не сама вакансия, а дополнительное требование.

Отдельной строкой фирма попросила людей не присылать свои резюме, если они родились в год собаки.

«Прием на работу сотрудников, родившихся в год собаки, нанесет ущерб развитию компании, поэтому он особо подчеркивает, что «собачники» не должны подавать резюме», — объяснили в компании.

Такая политика возмутила людей.

«Я всегда думал, что после 35 лет трудно найти работу, но я не ожидал, что мой знак зодиака станет проблемой», — пишут комментаторы.

Ранее в Китае мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить уволиться.