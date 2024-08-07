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В аэропорту Астаны пройдет внеплановая проверка из-за повреждений самолетов

Минтранс Казахстана: аэропорт Астаны проверят из-за участившихся ЧП с самолетами

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Maykova Galina/Shutterstock/FOTODOM

Авиационная администрация Казахстана намерена провести проверку столичного аэропорта, где участились случаи повреждения воздушных судов обслуживающим персоналом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта республики.

В заявлении уточняется, что инспекция будет внеплановой.

7 августа пресс-служба группы компаний Air Astana сообщила, что за два дня до этого сотрудники международного аэропорта в столице Казахстана нанесли урон одному из самолетов авиакомпании FlyArystan. Повреждения получила задняя входная дверь воздушного судна, пишет Forbes.

По информации издания, инцидент произошел из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами. В пресс-службе Air Astana подчеркнули, что стоимость ремонта самолета будет значительной. Однако главной проблемой в данной ситуации является негативное влияние ЧП на расписание пассажирских рейсов. В компании не исключили, что из-за простоя поврежденного воздушного судна ряд рейсов придется отменить или перенести на другие даты.

В материале уточняется, что 1 августа в аэропорту Астаны произошел похожий случай. Тогда работники воздушной гавани нанесли урон самолету Boeing 737, который принадлежит авиакомпании SCAT.

Ранее в аэропорту Казани буксир врезался в самолет, на борту которого находились более 100 пассажиров.

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