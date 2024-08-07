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В Ингушетии школьник рыбачил и выловил мешок патронов

В Ингушетии ребенок выловил из пруда мешок патронов

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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Сунженском районе республики Ингушетия ребенок рыбачил и подцепил удочкой мешок с патронами. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

12-летний мальчик рыбачил на пруду в пригороде Карабулака, он подумал, что начался клев, и стал тянуть удилище на себя. Однако вместо рыбы ребенок подцепил мешок.

В нем оказались около 500 ржавых патронов и обрез двуствольного ружья с развалившимся прикладом. Мальчик обратился в правоохранительные органы, найденное отправлено на экспертизу.

До этого сообщалось, что в Краснодаре сотрудник краевого главка совместно с сотрудниками Управления «С» УФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами. Оперативники выступили в качестве покупателей и приобрели у 35-летнего жителя Краснодара осколочную гранату. Следователи установили, что оружие и боеприпасы мужчина получил от подельника в соседнем регионе. У торговца были обнаружены и изъяты ручные гранаты, автомат Калашникова и 420 патронов, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Усть-Лабинске в доме пенсионера нашли арсенал оружия и четыре тысячи патронов.

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