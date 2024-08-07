Уехавших жителей Курской области обеспечили временным жильем

Более 300 человек, в том числе свыше 120 детей, разместили в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, за ночь на территории региона развернули новые ПВР на 2500 мест.

«В ПВРах дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Запас водой, продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости обеспечен», — написал Смирнов.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении приняли участие около 300 украинских солдат, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли 16 единиц техники, в том числе шесть танков.

Уже вечером в военном ведомстве страны заявили об отражении атаки ВСУ и отступлении их штурмовой группы вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в Курской области оставалась напряженной. Всю ночь российские бойцы совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ продолжали ликвидировать украинские формирования в приграничных районах.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.