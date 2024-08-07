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В Подмосковье примут детей из Курской области

Воробьев: в Подмосковье организуют размещение детей из Курской области

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион готов принять детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных районах. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства Подмосковья.

«Непростая ситуация сейчас в Курской области, и мы, конечно, не можем быть равнодушными. Окажем помощь и позаботимся обо всех, кому это необходимо», — сказал Воробьев.

Губернатор обратил внимание на наличие в Подмосковье загородных оздоровительных лагерей, где можно разместить детей и обеспечить их проживанием в комфортных условиях, пятиразовым питанием. Воробьев отметил, что они смогут находиться в Подмосковье, сколько им будет нужно.

«Если понадобится, устроим детей в школы, также можем организовать обучение в пунктах временного размещения», — заявил Воробьев.

По его словам, власти региона готовы сами привезти детей, и выделят для этого 15 автобусов, которые будут сопровождать медики, а также сотрудники социальной службы.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регион выехали медики из Москвы.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Власти Петербурга заявили, что направят медиков в Курскую область.

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