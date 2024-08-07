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75-летний сибиряк поступил в вуз на программиста

В Красноярске 75-летний мужчина поступил в вуз на программиста

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Телеграм-канал «СФУ»

В Сибирском Федеральном университете рассказали о 75-летнем абитуриенте, который пытался поступить на программную инженерию, информатику и вычислительную технику в Институт космических и информационных технологий, но в итоге был принят на другую специальность. Историей мужчины поделился руководитель Центра развития новых медиапрактик вуза, депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

Пенсионер из села Светлолобово Новоселовского района не набрал необходимое количество баллов, чтобы пройти на направление, куда он изначально подал документы, но история стремления к знаниям так впечатлила работников образования, что они решили подарить мужчине право на обучение по другой программе — «Разработка программного обеспечения на языке Python» в Институте непрерывного образования СФУ.

«Это полноценный и очень востребованный курс на 256 часов с выдачей диплома государственного образца. Уже даже напечатан и подписан сертификат», — поделился Зайцев.

В пресс-службе университета отметили, что абитуриент удивился и обрадовался такому предложению.

«Виктор Владимирович говорит, что совершенно не ожидал такого поворота событий и уже почти попрощался с мечтой», — отметили в вузе, добавив, что в ближайшее время студент сможет приступить к обучению.

Ранее в США 90-летняя пенсионерка окончила университет спустя 70 лет после поступления.

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