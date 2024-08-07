Суд начал рассматривать жалобу на продление ареста Тимуру Иванову

Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать жалобы защиты на продление до 23 сентября срока ареста бывшему первому заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину, передает корреспондент РИА Новости.

Адвокаты фигурантов прошли в зал заседаний, СМИ и публику допустят лишь до оглашения резолютивной части решения. Иванов и Бородин примут участие в процессе по видеосвязи из следственного изолятора.

Защита в своей жалобе просит изменить Иванову меру пресечения на более мягкую.

Ранее ТАСС со ссылкой сообщил, что Басманный суд не нашел медицинских препятствий к содержанию Иванова и бизнесмена Сергея Бородина в СИЗО, заболеваний у них не выявлено.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал банковские счета экс-замминистра Тимура Иванова.