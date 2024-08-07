Врач перечислил симптомы, указывающие на проблемы с печенью

Желтоватый цвет слизистых и склер глаз может говорить о наличии проблем с печенью. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

К другим симптомам недуга он отнес горечь во рту, нарушения переваривания пищи, сосудистые звездочки и большое количество родинок на коже, слабость, усталость. По его словам, при их обнаружении важно обратиться к врачу.

«Заболевания печени могут быть инфекционного характера, токсического и аутоиммунного. Основным токсическим фактором является алкоголь, на втором месте — лекарственные препараты. Кроме того, из-за нерационального питания может возникать жировой гепатоз печени. Доброкачественные и злокачественные опухоли, а также метастазы рака тоже встречаются в печени довольно часто», — добавил Мирзонов.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова до этого рассказала «Газете.Ru», что неалкогольная жировая болезнь печени, характеризующаяся избыточным накоплением жира в клетках органа, считается эпидемией XXI века. По ее словам, предрасполагающими факторами жирового гепатоза выступают высококалорийное питание, избыточное употребление рафинированных углеводов (пирожные, торты, конфеты, варенье, джемы), подслащенных сахаром напитков, фруктозы (мед, свежевыжатые соки, сладкие фрукты).

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