Экс-замглавы Белгородской области не смог выступить в суде с последним словом

Судебное заседание по делу бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, которого обвиняют в получении взятки, перенесли на 12 августа из-за его болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката подсудимого, утром 7 августа Полежаеву стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Специалисты диагностировали у него гипертензивную болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности.

В связи с состоянием бывшего заместителя губернатора суд решил перенести заседание. Оно пройдет 12 августа в 10:00.

В марте в прокуратуре сообщили, что Полежаев предстанет перед судом по делу о взятке дорогими машинами общей стоимостью выше 18 млн рублей.

Согласно информации следствия, с 2020 года по январь 2023-го экс-вице-губернатор получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою поддержку Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области в заключении контрактов, касающихся работ по капремонту в многоквартирных домах.

Ранее заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей.