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Пермского фотографа обвинили в госизмене из-за книги о советских бункерах

Дело о госизмене завели на пермяка за передачу книги американскому журналисту

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Григорий Скворцов/VK

Пермского фотографа обвинили в государственной измене из-за находившейся в свободной продаже книги, которую он передал американскому журналисту. О новых подробностях дела пишет 59.ru со ссылкой на сообщение правозащитного проекта «Первый отдел» (признан в РФ иностранным агентом).

По информации правозащитников, причиной возбуждения уголовного дела против Григория Скворцова стала книга историка Дмитрий Юркова «Советские «Секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов», изданная в 2021 году издательством «Маска». Недавно ее можно было купить на маркетплейсе «Озон» за 2150 рублей.

«Книга Д.Е. Юркова — результат большого историко-архивного исследования о том, как и для чего создавались эти необычные сооружения в Москве и других регионах Советского Союза. Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся новейшей историей и подземными пространствами городов», — говорится в описании товара.

Накануне столичный суд вновь продлил Скворцова меру пресечения, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Напомним, Федеральная служба безопасности России предъявила Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. В Лефортовском суде Москвы рассказали агентству, что мужчину арестовали в ноябре 2023 года.

В январе фотограф не признал вину и заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну. В правоохранительных органах не стали раскрывать деталей уголовного дела, сославшись на секретность.

Ранее дело о госизмене возбудили в отношении 19-летнего жителя Волгограда.

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