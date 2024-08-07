В Сочи поймали серба, который избил россиянку и скрывался от правосудия

В Сочи приставы задержали гражданина Сербии, который совершил тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

В сообщении отмечается, что 35-летнего серба разыскивали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда. Мужчина нарушил закон, избив россиянку, а затем, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, скрывался от органов правосудия.

Накануне судебные приставы поймали обвиняемого на территории Лазаревского района. Сопротивления иностранец не оказал. После задержания его передали сотрудникам полиции.

До этого находившийся в розыске сахалинец устроил дебош в больнице и попался полиции.

Ранее двух мигрантов, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж, задержали в Курганской области.