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В Сочи поймали серба, который избил россиянку и скрывался от правосудия

Гражданина Сербии, разыскиваемого за избиение россиянки, задержали в Сочи

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Алексей Никольский/РИА Новости

В Сочи приставы задержали гражданина Сербии, который совершил тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

В сообщении отмечается, что 35-летнего серба разыскивали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда. Мужчина нарушил закон, избив россиянку, а затем, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, скрывался от органов правосудия.

Накануне судебные приставы поймали обвиняемого на территории Лазаревского района. Сопротивления иностранец не оказал. После задержания его передали сотрудникам полиции.

До этого находившийся в розыске сахалинец устроил дебош в больнице и попался полиции.

Ранее двух мигрантов, разыскиваемых за торговлю людьми и грабеж, задержали в Курганской области.

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