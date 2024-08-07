Стало известно, почему микроволновка нагревает еду, а не тарелку

Микроволновая печь может нагревать тарелку сильнее, чем еду в ней, из-за состава самой посуды. Об этом рассказал коммерческий директор группы компаний «Риал-Трейд» Александр Горохов, передает Pravda.Ru.

«От посуды зависит. Это не неисправность микроволновки, а состав посуды такой <...>, что нагревается именно не тело, а нагревается быстрее сама тарелка», — сказал эксперт.

По его словам, еду в микроволновке лучше разогревать в специальной посуде для СВЧ, которая не будет нагреваться. Горохов также отметил, что посоветовать определенную модель микроволновой печи, у которой не будет такого недостатка, не получится.

Завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев до этого говорил, что для разогревания еды в микроволновке лучше всего подходит керамическая посуда. Кроме того, по его словам, допустимо использовать емкости и контейнеры с надписью Microwave. Другую пластиковую посуду он советует не использовать, поскольку в пищу могут попасть токсичные вещества.

Ранее диетологи призвали россиян отказаться от использования микроволновок.