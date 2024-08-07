В России оценили, может ли искусственный интеллект заменить губернатора или депутата

Искусственный интеллект не сможет обрести такой статус и уровень развития, чтобы заменить губернатора города или депутата. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский.

По его словам, у нейросети также не получится заменить представителей творческих профессий. Однако оказать помощь в функциях контроля или систематизации отраслей ИИ может, допустил он.

«Это регулирование транспортных потоков, светофоров, контроля процессов — от наружных вывесок до уборки снега. Здесь ИИ будет предлагать различные варианты. Они могут быть правильными или не правильными, но именно за человеком останется право принять решение. Нельзя спорить с прогрессом, ИИ входит в нашу жизнь. Но мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение», — сказал Бельский.

5 августа сообщалось, что лаборатория искусственного интеллекта Сбера и лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского кардиологического научного центра разработали ИИ-сервис, который может автоматически оценивать тяжесть поражения при ишемической болезни сердца.

Ранее солдаты ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник с искусственным интеллектом.