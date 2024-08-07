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Стало известно, откуда в жилом доме в Лобне взялась боевая граната

Mash: взорвавшаяся в Лобне граната осталась от предыдущего хозяина квартиры

Боевая граната, взорвавшаяся в одной из квартир жилого дома в подмосковном городе Лобне, осталась от ее прежнего хозяина. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, в прошлом в квартире жил чернокопатель. Он выкапывал и приносил домой различные боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.

Однако мужчины не стало, после чего недвижимость по наследству досталась одному из его родственников. Разбирая вещи в квартире, гражданин нашел боевую гранату. В результате она сдетонировала у него в руках.

«Сразу после взрыва очевидцы оттащили мужчину на улицу, перевязали и до приезда медиков следили за ним. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в материале.

Взрыв в жилом доме в городе Лобне произошел днем 7 августа. Травмы получил только хозяин квартиры, где детонировала боевая граната. Как сообщил Telegram-канал Mash, гражданину оторвало кисть руки.

За день до этого в жилом доме на улице Артамонова в Москве детонировал «неустановленный предмет». В результате ЧП серьезно пострадал 62-летний мужчина, его спасти не удалось. При этом прибывшим на место сотрудникам оперативных служб пришлось эвакуировать других жильцов здания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Следственном комитете РФ назвали причину взрыва в многоэтажном доме в Свердловской области.

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