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Полиция Ленобласти пришла с обысками в районную администрацию

78.ru: полиция пришла с обысками в администрацию Тихвинского района Ленобласти

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Global Look Press

Полиция нагрянула с обысками в администрацию Тихвинского района Ленобласти. Об этом сообщил источник 78.ru.

По его данным, сотрудников правоохранительных органов заинтересовала одна фирма, которая при помощь некоторых сотрудников администрации незаконно получила в аренду землю для рубки леса.

Сейчас на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и следователи. Информация уточняется.

До этого полиция в Ленинградской области задержала супругов, которые с мая 2022 года незаконно легализовали более четырех тысяч мигрантов, фиктивно регистрируя их в хостелах.

По данным МВД, незаконный канал миграции организовали безработные жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. 23 июля сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели задержания подозреваемых. В местах проживания фигурантов и их связей, а также в хостелах прошли обыски.

Ранее в Тыве правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного клуба.

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